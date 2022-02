Miss Grumpy mène l’enquête au Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins, 14 avril 2022, Toulouse.

Miss Grumpy mène l’enquête au Couvent des Jacobins

du jeudi 14 avril au jeudi 17 novembre à Couvent des Jacobins

« Bestiaire et Boule de gomme ! » : Miss Grumpy mène l’enquête au couvent ————————————————————————- Miss Grumpy, pur produit anglais made in Leamington Spa, vous embarque dans une aventure farfelue et pleine de mystères au cœur du monument. À la manière d’une Agatha Christie en bas de contention, elle se lancera dans une enquête déjantée à la recherche des traces du passé. Venez jouer les détectives en herbe avec ce personnage fantaisiste : humour British, frissons et loufoquerie garantis ! **Informations pratiques :** * A partir de 12 ans * Jauge limitée à 25 personnes * Billetterie en ligne * Rendez-vous une quinzaine de minutes avant le début de l’événement, muni de votre réservation

14 € pour les adultes / 7 € pour les – 18 ans

Couvent des Jacobins Allée Maurice Prin 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T18:30:00 2022-04-14T19:30:00;2022-06-02T18:30:00 2022-06-02T19:30:00;2022-10-27T18:30:00 2022-10-27T19:30:00;2022-11-17T18:30:00 2022-11-17T19:30:00