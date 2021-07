Miss Grumpy mène l’enquête au Couvent Couvent des Jacobins, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Toulouse.

### Bestiaire et Boule de Gomme : Quand Miss Grumpy mène l’enquête au Couvent… Miss Grumpy, pur produit anglais made in Leamington Spa, vous embarque dans une aventure farfelue et pleine de mystères au cœur du monument. À la manière d’une Agatha Christie en bas de contention, elle se lancera dans une enquête déjantée à la recherche des traces du passé. Venez jouer les détectives en herbe avec ce personnage fantaisiste : Humour british, frissons et loufoquerie garantis ! ### Plus d’infos [Site du Couvent des Jacobins ](https://www.jacobins.toulouse.fr/miss-grumpy) ![]() ### Infos pratiques * Intervenante : Stéphanie Wiart, alias Miss Grumpy. * Durée : 1h. * Mardi 6 juillet à 18h30 : Billetterie ouverte. * Mardi 12 octobre à 18h30 : ouverture des réservations début septembre. * Rendez-vous une quinzaine de minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation. * Jauge limitée à 18 personnes. * Port du masque obligatoire pour tous les visiteurs.euses. * Les visiteurs.euses sont prié.e.s de respecter une distance d’1 m avec les autres visiteurs.euses et de se désinfecter les mains à l’entrée du monument (et le plus souvent possible). * En cas d’annulation liée à la situation sanitaire, les billets feront l’objet d’un remboursement par la [billetterie Festik](https://couvent-des-jacobins.festik.net/Miss-grumpy-mene-l-enquete-au-couvent/1).

14 € adulte / 7 € pour les – 18 ans

Culture

Couvent des Jacobins Rue Lakanal, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



