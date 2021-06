MISS GRUMPY AU COUVENT DES JACOBINS Toulouse, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Toulouse.

Miss Grumpy, pur produit anglais made in Leamington Spa, vous embarque dans une aventure pleine de mystères et de loufoqueries au cœur du Couvent des Jacobins. A la manière d’une Agatha Christie en bas de contention, elle se lancera à la recherche de traces du passé dans une enquête déjantée. Venez jouer aux détectives avec ce personnage fantaisiste : Humour british, frissons et loufoquerie garantis !

Ouverture des réservations début septembre pour le 12 octobre.

+ d’infos ici: www.jacobins.toulouse.fr/miss-grumpy

Bestiaire et Boule de gomme : Quand Miss Grumpy mène l’enquête au Couvent…

Les mardis 6 juillet à 18h30 et 12 octobre à 18h30

