Miss, festival des Oeillardes

Cinéma CGR – Les Cordeliers, le mercredi 25 novembre 2020 à 15:00

Cinéma CGR – Les Cordeliers, le mercredi 25 novembre 2020 à 15:00

Avec sa nouvelle comédie, le réalisateur Ruben Alves bouscule les genres en racontant l’histoire d’un jeune garçon, Alex, qui tente de réaliser son rêve d’enfant : devenir Miss France. Au gré des étapes d’un concours sans merci, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même. Tarif s’inscrivant dans le festival des Oeillades : _Tarif réduit 5 euros_ _Tarif pleins 6 euros_ _Pass non nominatif 10 séances : 50 euros_ _6 séances : 30 euros_ **Plus d’infos sur : cine-oeillades.fr** Projection coup de coeur de l’événement Cinéma CGR – Les Cordeliers Place de l’Amitié entre les Peuples, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-25T15:00:00 2020-11-25T17:00:00

