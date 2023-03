Atelier couture de découverte et conférence sur le métier de créateur Miss et cie Vernon Catégories d’Évènement: Eure

Atelier couture de découverte et conférence sur le métier de créateur Miss et cie, 29 mars 2023, Vernon. Atelier couture de découverte et conférence sur le métier de créateur 29 mars – 2 avril Miss et cie mercredi 29 mars: 14h/16h: atelier couture de 2h pour les enfants de 6 à 12 ans qui ne sont jamais venus dans nos cours. Fabriquer son sac en bandoulière (dessiner son sac, créer son patron, choisir ses tissus, couper puis coudre à la machine et à la main). Ils repartent avec leur projet fini.

limité à 5 enfants par atelier et sur réservation 18h à 20h : tout public visite de l’atelier avec un verre d’accueil suivi d’une conférence. thème de la conférence: Les différents univers et métiers de la mode Parcours de la créatrice Sandrine Méaux mon aspiration: rendre accessible au plus grand nombre un univers souvent réservé à quelques uns. Samedi 1 avril: 10h/13h et 14h/18h: visite de l’atelier sur réservation Dimanche 2 avril: (ouvert de 10h à 18h) 10h/14h30: visite de l’atelier sur réservation avec moment d’échanges pour répondre à vos questions (tout public) 15h/17h: atelier couture de 2h pour les enfants de 6 à 12 ans qui ne sont jamais venus dans nos cours. Fabriquer son sac en bandoulière (dessiner son sac, créer son patron, choisir ses tissus, couper puis coudre à la machine et à la main). Ils repartent avec leur projet fini.

limité à 5 enfants par atelier et sur réservation Miss et cie 65, rue carnot 27200 VERNON Vernon 27200 Eure Normandie

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T16:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 atelier enfant couture enfant miss et cie©

