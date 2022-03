MISS DREY en concert Carolles, 21 mai 2022, Carolles.

MISS DREY en concert Carolles

2022-05-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-21 23:00:00 23:00:00

Carolles Manche Carolles

Concert Pop Rock Blues du groupe Miss DREY.

Ces 4 musiciens, dont la chanteuse Miss Drey, connus des amateurs de rock pur et dur, blues électrique et standards anglo-saxons vont enthousiasmer le public de cette nouvelle scène de l’Espace François Simon. Producteurs de nombreux albums et clips, abonnés à de nombreux festivals, leur “caractère” intransigeant et leur dynamisme les a porter au summum de la musique rock.

Concert Pop Rock Blues du groupe Miss DREY.

Ces 4 musiciens, dont la chanteuse Miss Drey, connus des amateurs de rock pur et dur, blues électrique et standards anglo-saxons vont enthousiasmer le public de cette nouvelle scène de l’Espace François…

contact@carolles-animations.fr +33 6 83 64 49 28 http://contact@carolles-animations.fr/

Concert Pop Rock Blues du groupe Miss DREY.

Ces 4 musiciens, dont la chanteuse Miss Drey, connus des amateurs de rock pur et dur, blues électrique et standards anglo-saxons vont enthousiasmer le public de cette nouvelle scène de l’Espace François Simon. Producteurs de nombreux albums et clips, abonnés à de nombreux festivals, leur “caractère” intransigeant et leur dynamisme les a porter au summum de la musique rock.

Carolles

dernière mise à jour : 2022-02-16 par