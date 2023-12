Miss Delmonde Vintage Band 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Miss Delmonde Vintage Band 38Riv Jazz Club Paris, 23 décembre 2023, Paris. Le samedi 23 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

Le samedi 23 décembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 20 à 25€

Tarif sur place : 23 à 28€ Concert Jazz — Voyage musical à travers le temps Miss Delmonde vintage band vous invite dans un voyage musical dans le temps. Le répertoire part des années folles, de contrefacts inspirés des grands standards, passe par la comédie musicale Broadway, pour arriver aux compositions originales et les reprises des grands succès des époques diverses. Le groupe parcourt différents styles comme le jazz, le swing ou la soul. Quelques clins d’œil pour Noël seront cachés sous le sapin ! Marina Delmonde : chant

Jean-Luc Pagni : contrebasse

Kellian Camus : piano 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/26

38riv Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75004 Lieu 38Riv Jazz Club Adresse 38 rue de rivoli Ville Paris Departement Paris Lieu Ville 38Riv Jazz Club Paris latitude longitude 48.856427003097,2.3564829781449

38Riv Jazz Club Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/