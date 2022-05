MISS CARNON 2022

MISS CARNON 2022, 25 mai 2022, . MISS CARNON 2022

2022-05-25 – 2022-05-25 Retrouvez comme chaque année, l’élection de Miss Carnon !

En présence de Marion Ratié (Miss Languedoc-Roussillon 2021, finaliste Miss France 2022) Une soirée de spectacle : • Ouverture de l’élection par les candidates

• Présentation des Miss régionales élues, de Marion RATIÉ, Miss Languedoc-Roussillon 2021, Finaliste Miss France 2022

• Présentation du Jury

• Présentation et interviews des candidates en robe de soirée

• Défilé des Miss élues avec la collection « Banana Moon »

• Variétés avec Priscilia Le Foll

• Présentation des candidates en tenue balnéaire

• Show des Miss élues sur le thème du cirque

• Variétés avec Priscilia Le Foll

• Final en robe de mariée avec la créatrice Isabelle Dupéré

• Remise des prix À partir de 21h – Sur le Port de Carnon

Spectacle gratuit

Renseignements et inscription à l'Office de Tourisme : 04 67 50 51 15

dernière mise à jour : 2022-04-29

