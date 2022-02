Miss Bee & The Bullfrogs Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Miss Bee & The Bullfrogs Thélonious Café Jazz Club, 26 mars 2022, Bordeaux. Miss Bee & The Bullfrogs

Thélonious Café Jazz Club, le samedi 26 mars à 19:30

« L’étoile montante de la scène blues française » “Miss Bee & The Bullfrogs proposent une soul envoûtante sur la base de grooves insolents, avec des influences allant des trois Kings au Tedeschi Trucks Band en passant par Etta James, Otis Redding ou même Jimi Hendrix. La voix puissante de la leadeuse, ses envolées de saxophone et le jeu hypnotique de son guitariste sont soutenus par une section rythmique impeccable.

Blues and Soul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T19:30:00 2022-03-26T23:59:00

