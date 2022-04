MISS BEAN / BOYLUCKY / LESINGE / POBORSK / ᖒᐂᗟIṨ 3000 / FRED SERENDIP La Mer Veilleuse, 23 avril 2022, Marseille.

LESINGE (Marseille / IDM / Acid Waxa) C’est au cours de huit années passées à Glasgow qu’est né Lesinge, retourné depuis dans sa ville natale, il n’a eu de cesse de composer. L’excellent label anglais Acid Waxa (Ceephax, Roy of The Ravers, Chevron…) ne s’y est pas trompé en sortant ses album ces dernières années. Si vous aimez APhex Twin, EOD, ou DMX Krew, alors vous succomberez à son IDM acid, funky et melodique, fun ou mélancolique! MISS BEAN B2B BOYLUCKY (DJ Set) (Marseille / Footwork, Glitch, Jungle / Acid Waxa) Miss Bean alias Musique Chienne est une artiste polyvalente, on lui doit un excellent album sur Acid Waxa, également active dans les arts plastiques elle collabore notamment avec l’artiste Shobo Shobo pour un projet vidéo-audio. Et pour la soirée aux côtés de son acolyte Boylucky elle s’apprête a nous faire danser comme des fous sur des sons breakés et futuristes. [https://soundcloud.com/missbean](https://soundcloud.com/missbean) POBORSK (Marseille / IDM, Glitch / Kaer Uiks, CPU) Patrice Curtillat, artiste marseillais, est connu depuis une vingtaine d’années sous le nom de Poborsk pour ses productions electronica/idm régulièrement éditées sur des labels internationaux (Computer Club, Icasea, Bedroom Research) et la diversité de ses collaborations musicales. Poborsk fabrique une musique subtile et enivrante faite de rythmes syncopés, tantôt acrobatiques tantôt plus mesurés. Il sculpte une matière sonore vivante au groove singulièrement poétique, qui se meut, tour à tour liquide, métallique ou organique. [https://soundcloud.com/poborsk](https://soundcloud.com/poborsk) ᖒᐂᗟIṨ 3000 (Crest / live Footwork, Glitch / Nul Si Découvert) Ex Extra Tourist , Mr. Kindhoover, Suprême Mycozaure, revient avec un tout nouveau projet prometteur, uchronie musical, entre footwork, glitch et internet wave. Jadis 3000 s’amuse à imaginer à quoi pourrait ressembler la musique ringarde du futur. [https://soundcloud.com/jadis3000](https://soundcloud.com/jadis3000) FRED SERENDIP (DJ Set) (Paris / Rave / Serendip Lab) Passeur de disques passionné par les cultures alternatives d’aujourd’hui et d’hier, Fred ne les collectionne pas, il préfère les faire découvrir ! Via sa structure protéiforme Serendip Lab, il réédite nombre de trésors cachés (les compilations Deviant Disco, celles de rap funky, France Chebran avec Bornd Bad Records, ou de new wave avec les compilations French Synth Lovers, et les LP d’Hypnobeat, Philippe Laurent, Cha Cha Guitry…) mais il fait également la part belle à une nouvelle génération de musiciens aventureux. A travers ses mixes il travaille au quotidien à partager ses trouvailles incongrues aux auditeurs curieux. [https://serendiplab.bandcamp.com](https://serendiplab.bandcamp.com)

La Mer Veilleuse 18 place Notre-Dame du Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T21:00:00 2022-04-23T01:30:00