Pas facile tous les jours la cohabitation entre ados et parents, mais c’est une aventure à ne pas louper. Deux générations qui ne se comprennent pas toujours mais qui se complètent tellement bien. Venez donc partager le quotidien de cette ado et de son papa pour des scènes qui ne seront pas sans vous rappelez ce que vous vivez à la maison… Pour le meilleur et pour le rire.

Tarif plein 15€ Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 12€

C’est la fifille à son papa, sa princesse… Mais rapidement elle s’est transformé en ado. Et là tout se complique. La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales

