9ème Fête de notre Patrimoine Roulant et Mécanique Mison Mison Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Mison

9ème Fête de notre Patrimoine Roulant et Mécanique, 22 juillet 2023, Mison Mison. Mison ,Alpes-de-Haute-Provence , Mison 9ème Fête de notre Patrimoine Roulant et Mécanique Place Ernest Esclangon Mison Alpes-de-Haute-Provence

2023-07-22 – 2023-07-23 Mison

Alpes-de-Haute-Provence Mison . Grand rassemblement de véhicules anciens en tous genres, exposition en salle polyvalente sur le thème « La poste et le facteur d’antan », pièce de théâtre « une poussière dans le moteur. Bourse d’échange de pièces détachées. Buvette et restauration. autoretrodesalpesprovencales@gmail.com +33 6 15 70 13 02 Mison

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Mison Autres Lieu Mison Adresse Place Ernest Esclangon Mison Alpes-de-Haute-Provence Ville Mison Mison Departement Alpes-de-Haute-Provence Tarif Lieu Ville Mison

Mison Mison Mison Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mison mison/

9ème Fête de notre Patrimoine Roulant et Mécanique 2023-07-22 was last modified: by 9ème Fête de notre Patrimoine Roulant et Mécanique Mison 22 juillet 2023 Alpes-de-Haute-Provence Mison Place Ernest Esclangon Mison Alpes-de-Haute-Provence

Mison Mison Alpes-de-Haute-Provence