Misié Sadik + Cody Anderson L’Odéon, 14 mai 2022, Tremblay-en-France.

Misié Sadik + Cody Anderson

L’Odéon, le samedi 14 mai à 20:30

Propulsé au sommet de tous les classements avec son single ON SEL KOU issu de son premier album autoproduit, Misié Sadik enchaînera ensuite les succès et signera chez StepOut le label de référence des Antilles. AN SILANS, son troisième album sorti en 2018 fait rapidement l’unanimité. Avec trois feat : Laureen Rose, Matt Houston et Admiral T cet album est renversant! POPILE, généreux et sincère sur scène comme dans la vie, Misié Sadik très impliqué auprès de la jeunesse, devient une référence et le parrain de nombreuses associations au côté du rappeur français Passi. CODY ANDERSON Originaire du Vauclin en Martinique, dans l’underground depuis 2005, Cody Anderson se fait remarquer sur de nombreux projets dont dernièrement BOSCO et ATANTA Riddim, versa-tile, il a la particularité d’avoir le flow mélodique du dancehall des Antilles françaises et de la Jamaïque et les codes du rap français. En Dj set, il nous présentera son premier EP : «Double vérité» Concert debout // Bar sur place + Foodtruck

Plein tarif 16€ / Tarif réduit 12€

Originaire de Saint-Anne en Guadeloupe, Misié Sadik s’est construit très tôt une identité musicale associant le dancehall, le hip hop et le zouk au traditionnel gwoka.

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:30:00