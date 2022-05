MISIÉ SADIK, 9 juin 2022, .

MISIÉ SADIK

2022-06-09 – 2022-06-09

Ne manquez pas le concert de MISIÉ SADIK le 09 juin 2022 à 20h à Victoire 2.

►Originaire de la commune de Sainte-Anne, berceau de la culture Guadeloupéenne, il se construit très tôt une identité musicale. Les Léwoz, l’atelier Vélo où il prenait des leçons de ka, la batterie… Misié Sadik grandit et vit avec la musique. Quelques années plus tard, au lycée, il se passionne pour le RAP, influencé par le rap français (Kery James, Booba, Busta flex, Akhenaton…) et passe de longues heures à écrire des textes avec un groupe d’amis qui comme lui partage « l’amour du verbe ». Il se fait remarquer dans le milieu underground dès 2005.

Membre du Kollectif Westside, il organise des Sound Systems et accompagne les projets de musiciens avec le studio Cask D’or. L’artiste est polyvalent, les sujets traités dans sa musique sont divers. Après s’être lancé dans l’auto-production avec son album Pli lwen Ki zyé, il signe chez Step Out , un label qui rassemble de nombreux artistes antillais. C’est chez ce nouveau label que sort son deuxième album : A kè wouvè. En 2018, Misié Sadik revient avec un album qui fait rapidement l’unanimité : « AN SILANS ».

Un concert à ne pas manquer !

info@victoire2.com +33 4 67 47 91 00 https://www.victoire2.com/concerts/misie-sadik/

