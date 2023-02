Misia GRAND AUDITORIUM LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Grand auditorium Tarif réduit:-jeunes de moins de 26 ans-Adultes insertion (IAE ou contrat aidé ou contrat avenir ou travailleur handicapé en milieu protégé)-Demandeurs d'emploi ou bénéficiaires des minimas sociaux-Adultes handicapés détenteurs AAH ou AEEH ou carte invalidité et leur accompagnateur-Détenteur Pass annuel du muséeMisiaLa chanteuse de fado la plus aventureuse Mísia est l'un des trésors nationaux les plus précieux du fado, cette musique populaire urbaine portugaise, qui associe des chants mélancoliques et des instruments à cordes. Inspirée par une carrière internationale de trois décennies, elle présente un nouveau répertoire, Animal sentimental, qui traduit la poésie des sentiments. Mísia : voix Fabrizio Romano : piano Bernardo Couto : guitare portugaise Bernardo Nogueira : viola de fado GRAND AUDITORIUM LYON 86, quai Perrache

Misia La chanteuse de fado la plus aventureuse Mísia est l'un des trésors nationaux les plus précieux du fado, cette musique populaire urbaine portugaise, qui associe des chants mélancoliques et des instruments à cordes. Inspirée par une carrière internationale de trois décennies, elle présente un nouveau répertoire, Animal sentimental, qui traduit la poésie des sentiments.

