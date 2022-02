MISHK.Y. : Le tatou qui voulait être musicien Auzances Auzances AuzancesAuzances Catégories d’évènement: Auzances

Auzances Creuse Salle des fêtes Auzances Creuse Auzances La Cie La Malette présente MISHKY : Le Tatou qui voulait être musicien.

Mercredi 23 Février 2022.

15h – Salle des Fêtes (durée 45 minutes).

Un spectacle GRATUIT pour les 4-12 ans.

Port du masque (à partir de 6 ans).

Pass Sanitaire (12-15 ans) – Pass Vaccinal (16 ans +) demandés. L’histoire… Ce spectacle est librement inspiré d’une légende de l’Altiplano, dans la Cordillère des Andes. Depuis des générations, les carapaces des tatous sont transformées en instruments magnifiques : les Charangos.

Mishky refuse cette fatalité qui pèse sur sa famille et décide de braver son destin…. Cette nouvelle création rassemble deux artistes « latinos », installés en France depuis quelques années.

L’argentin Daniel Perez et l’uruguayen Adrian Giovinatti expriment leur sensibilité commune à travers une proposition musicale et visuelle, drôle, festive et colorée ; le jeune public est enchanté. Marionnettes, musiques et décors sont des compositions contemporaines inspirées des folklores et traditions de la Cordillère des Andes.

