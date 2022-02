Misez sur l’alternance ! 2è volet : Le tuteur : un rôle clé, une mission plurielle SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Misez sur l’alternance ! 2è volet : Le tuteur : un rôle clé, une mission plurielle SQY Cub, 17 mars 2022, Guyancourt. Misez sur l’alternance ! 2è volet : Le tuteur : un rôle clé, une mission plurielle

SQY Cub, le jeudi 17 mars à 11:30

Vous envisagez de recruter un alternant mais comment choisir son tuteur entreprise ? Sur quels critères le sélectionner ? Quels seront son rôle et ses missions d’accompagnement ? Questions et réponses sur ce rôle capital pour l’intégration de nouveaux talents dans l’entreprise.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Ségolène Génin, OPCO-EP et Nathalie Ballutaud, PIGIER SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T11:30:00 2022-03-17T12:15:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu SQY Cub Adresse 3 avenue du centre, Guyancourt Ville Guyancourt lieuville SQY Cub Guyancourt Departement Yvelines

SQY Cub Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Misez sur l’alternance ! 2è volet : Le tuteur : un rôle clé, une mission plurielle SQY Cub 2022-03-17 was last modified: by Misez sur l’alternance ! 2è volet : Le tuteur : un rôle clé, une mission plurielle SQY Cub SQY Cub 17 mars 2022 Guyancourt SQY Cub Guyancourt

Guyancourt Yvelines