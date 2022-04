Miserere Chapelle de l’Immaculée de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Miserere Chapelle de l’Immaculée de Nantes, 15 avril 2022, Nantes. Miserere

Chapelle de l’Immaculée de Nantes, le vendredi 15 avril à 18:00

La musique baroque française est pleine de trésors et dans le domaine de la musique sacrée, les compositeurs ont été particulièrement inspirés par les grands moments de la Semaine Sainte. Le Miserere de Michel-Richard De Lalande appartient aux oeuvres splendides se déroulant dans l’intimité des offices de la Passion souvent à la seule lueur des bougies. Révélant l’intensité dramatique de cette merveilleuse musique, Léonor Leprêtre, Delphine Le Gall et Mickaël Durand seront les interprètes complices d’un concert hors du temps.

Participation Libre

De Lalande, Marin Marais, Sainte-Colombe Chapelle de l’Immaculée de Nantes rue Malherbe Nantes Cathédrale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T18:00:00 2022-04-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Chapelle de l'Immaculée de Nantes Adresse rue Malherbe Ville Nantes lieuville Chapelle de l'Immaculée de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Chapelle de l'Immaculée de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Miserere Chapelle de l’Immaculée de Nantes 2022-04-15 was last modified: by Miserere Chapelle de l’Immaculée de Nantes Chapelle de l'Immaculée de Nantes 15 avril 2022 Chapelle de l'Immaculée de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique