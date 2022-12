Misère Record en concert à La Place La Place Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Misère Record en concert à La Place La Place, 17 février 2023, Paris. Le vendredi 17 février 2023

de 19h30 à 23h00

. payant

Misère Record présente son projet Deadline à La Place le 17 février 2023. Faisant le constat d’un changement radical dans le milieu du rap, l’amoureux du rap “traditionnel” a voulu créer un retour aux sources digne de ce nom. Ayant mis toute son énergie dans ce qui est certainement son dernier projet, c’est après 3 ans de travail, qu’il a réussi à réunir les meilleurs artistes de la scène rap indé. Bien que marqué par une influence “boom bap”, Deadline déploie un éventail musical varié et complet. Sur scène : G HIGH DJO HARRY LA HACHE HORSECK KAMNOUZE L’UZINE MIZR NOSS SWIFT GUAD UL’TEAM ATOM + Guest : OL’KAINRY + Première partie : NOZEY La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://laplace-paris.com/date/deadline/ https://link.dice.fm/U36970f85c17

Droits réservés

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Place Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris lieuville La Place Paris Departement Paris

La Place Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Misère Record en concert à La Place La Place 2023-02-17 was last modified: by Misère Record en concert à La Place La Place La Place 17 février 2023 La Place Paris Paris

Paris Paris