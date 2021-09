Misérables ! Quartier des 10 arpents, 11 septembre 2021, Éragny.

Misérables !

Quartier des 10 arpents, le samedi 11 septembre à 18:00

Théâtre forain où la tradition rejoint la contemporanéité, conciliant les Arts de la Rue (deuxième art populaire en France) et le Théâtre (8% seulement des Français y vont au moins une fois par an)… En un mot, le théâtre populaire. Nous poursuivons cette voie en faisant, cette fois ci, résonner les envolées lyriques, poétiques, comiques et sociales de Hugo au cœur de ce siècle nouveau. L’adaptation d’une œuvre connue de tous, au moins partiellement, nous lie naturellement au public que nous invitons au cœur du spectacle, au sein d’une scénographie ouverte et accueillante : notre pauvre théâtre sans les murs. Véritable théâtre à l’italienne de rue où gradins, loges, coulisses, plateau, castelets, régie ne forment qu’un tout cohérent et visible, participant, de fait, à l’intrigue qui se noue entre tous les protagonistes, public compris. Nous proposons aux spectateurs de jouer quelques scènes de leur choix des Misérables, mais ce marché deviendra petit à petit un misérable marché de dupes et sera aussi prétexte à intégrer les spectateurs dans le jeu, et dans la réflexion sous- jacente au spectacle : cette misère du XIXème siècle est-elle différente de celle d’aujourd’hui ? C’est à partir de bout de cartons, de bout de ficelles et de bouts de chandelles que l’indigente famille Annibal va tenter de satisfaire le public, ou l’esbroufer, ou encore le révolter. Aussi nous avons fait appel à Franck Fortecoëf pour la scénographie, Sylvie Berthou pour les costumes et accessoires. Le tout contenu dans une boîte à images, pitoyable et flamboyante. La Famille Annibal, avec ses artifices pouilleux et ses moyens dérisoires, mais avec sa verve magistrale et sa flamme intacte, parviendra-t’elle à stigmatiser les Thénardier actuels? La parole de l’artiste, son ingéniosité à raconter le monde, à refléter son époque survivront-elles au pouvoir tout puissant du marché du divertissement culturel ? C’est une des questions que veut poser ce spectacle. Direction artistique : Frédéric Fort, Gianni Fussi et Thierry Lorent Auteur : Frédéric Fort assisté de Gianni Fussi, Thierry Lorent Mise en scène : Evelyne Fagnen et Alan Boone Comédiens : Irchad Benzine, Jean-Michel Besançon, Frédéric Fort, Gianni Fussi, Thierry Lorent Scénographe : Franck Fortecoëf assisté de Gianni Fussi Construction : Olivier Bruchet assisté de Milan Petrovic Gianni Fussi Irchad Benzine Peinture et patines : Nicolas Diaz Costumes : Emmanuelle Ballon assistée de Sylvie Berthou Illustration musicale : Barbara Pueyo Administration : Pauline Gregory Photos : Vincent Muteau

Entrée libre

Cie Annibal et ses éléphants – Thierry Lorent et Frédéric Fort

Quartier des 10 arpents Eragny sur Oise Éragny Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T18:00:00 2021-09-11T19:30:00