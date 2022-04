MISÉRABLES Montval-sur-Loir, 14 mai 2022, Montval-sur-Loir.

MISÉRABLES Montval-sur-Loir

2022-05-14 16:30:00 – 2022-05-14 01:05:00

Montval-sur-Loir Sarthe Montval-sur-Loir

4 EUR « Comme dans tous les grands textes, il y a de l’intemporel dans Les Misérables, de l’universel. Il est question de Cosette, de Valjean mais aussi de tous ces personnages anonymes dans le monde qui subissent les soubresauts d’une société, d’une histoire intime, injuste ou violente. Cela raconte les aventures, les déboires, ou la désespérance de tous les laissés- pour-compte de notre monde, tous les abîmés par la vie. Et en même temps, il y a de l’espoir. La tragédie de certains se transforme et devient le prétexte à une réparation, une révolution sociétale ou personnelle, la croyance en un avenir meilleur. La musique et le chant enrichissent et mettent en relief le propos théâtral. Une manière de redonner, peut-être, de la joie, du spectaculaire, du baroque à une oeuvre tellement étudiée et représentée. Avoir une musique de scène originale “sans âge”, un savoureux mélange pop, aux influences jazz, blues, rock… pour des comédiens- chanteurs musiciens, permet de donner une autre tonalité à ce monument de la littérature française. » William Mesguich

Théâtre musical – Pièce de”Les Misérables” revisitée au goût du jour, racontée par “Cosette”

Montval-sur-Loir

