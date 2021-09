MISERABLES ! d’après l’œuvre de Victor Hugo par la Compagnie ANNIBAL, Théâtre Forain Plaine de Jeux – Quartier des 10 ARPENTS, 11 septembre 2021, Éragny.

MISERABLES ! d’après l’œuvre de Victor Hugo par la Compagnie ANNIBAL, Théâtre Forain

Plaine de Jeux – Quartier des 10 ARPENTS, le samedi 11 septembre à 18:15

MISERABLES ! ———— ### d’après l’Oeuvre de VICTOR HUGO par la Famille ANNIBAL Théâtre populaire s’il en est, le théâtre forain permet de revisiter l’œuvre de Victor Hugo en la truffant de bonus pour les spectateurs qui s’y amusent en participant et se délectant de trouvailles. A partir de quelques scènes des MISERABLES, connues ou méconnues du grand public… A partir des envolées lyriques, poétiques, comiques ou sociales du grand Hugo… L’histoire qui se raconte est perturbée par la réalité économique de notre famille de saltimbanques. La Famille ANNIBAL grace à son camion trétaux de théâtre transformé en boite à images, nous font surgir tous les personnages du drame ; en pied, en buste, en marionnette, selon l’endroit de leur apparition. Les rideaux s’ouvrant dans tous les sens, une trappe, le toit du camion, deux régies castelets à cour et jardin, proposeront une surprise scénographique à chaque scène. Les personnages de Hugo sont traités avec des accessoires sommaires qui permettent de passer rapidement de l’un à l’autre et de retourner de façon évidente aux personnages de notre famille. Les allers et retours des comédiens aux personnages montrent leur fragilité et la difficulté d’avoir un propos social dans un monde ou l’ambition culturelle est reniée par le pouvoir tout puissant du marché.

Gratuit – Tout public

Théâtre populaire s’il en est, le théâtre forain permet de revisiter l’œuvre de Victor Hugo en la truffant de bonus pour les spectateurs qui s’y amusent en participant et se délectant de trouvailles.

Plaine de Jeux – Quartier des 10 ARPENTS Quartier des 10 Arpents – Eragny sur Oise Éragny 10 ARPENTS Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T18:15:00 2021-09-11T19:30:00