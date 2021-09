Paris Ministère des solidarités et de la santé. Paris Miser sur l’humain pour améliorer le soin Ministère des solidarités et de la santé. Paris Catégorie d’évènement: Paris

Miser sur l’humain pour améliorer le soin Ministère des solidarités et de la santé., 24 septembre 2021, Paris. Miser sur l’humain pour améliorer le soin

Ministère des solidarités et de la santé., le vendredi 24 septembre à 09:00

Les associations **Collectif National des PASS** (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) et **Facteurs Humains en Santé** s’associent pour un nouveau colloque : ### **_“Au cœur des soins, la quête du sens « PASS » par l’humain”._** **Un sujet d’actualité** Depuis longtemps, patients et soignants revendiquent un besoin d’humanisation des soins. Aujourd’hui, à travers une crise globale imprévue et complexe, l’importance de l’humain dans les organisations est devenue évidente. Dans un contexte de perte d’attractivité de l’hôpital, il est urgent de redonner du sens au travail des soignants. **Des expériences convaincantes** La crise sanitaire a montré la faculté d’adaptation de l’humain, sa capacité à rechercher des solutions innovantes ou de nouvelles formes de coopération. Les PASS l’expérimentent au quotidien auprès des patients les plus démunis, dans une démarche prenant en compte leurs pathologies mais également la complexité de leurs situations (isolement, absence d’hébergement…) Mettre plus d’humain dans le soin, c’est aussi accepter des risques : la contagiosité émotionnelle, l’influence de l’histoire personnelle, les biais comportementaux… Le groupe Facteurs Humains en Santé travaille déjà sur les atouts et les limites de l’humain pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. **De la médecine à la philosophie, en passant par l’aviation** Des intervenants issus d’univers très différents (anesthésiste-réanimateur, assistante sociale, philosophe, infirmière, contrôleur aérien, étudiante en médecine, médecins hospitaliers et de ville…) montreront tout au long de cette journée que le véritable risque est celui d’un soin automatisé, faussement sécurisant, dévitalisé, vidé de sa richesse et de son sens. **En présentiel (30 euros) ou en visio (15 euros)**

Inscription

Collectif National des PASS et Facteurs Humains en Santé Ministère des solidarités et de la santé. 14 Av. Duquesne, 75350 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ministère des solidarités et de la santé. Adresse 14 Av. Duquesne, 75350 Paris Ville Paris lieuville Ministère des solidarités et de la santé. Paris