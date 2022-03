Mise en valeur du patrimoine par le végétal à Yèvre-le-Châtel Départ devant la forteresse Yevre-la-ville Catégorie d’évènement: Yevre-la-ville

Mise en valeur du patrimoine par le végétal à Yèvre-le-Châtel

Départ devant la forteresse, le samedi 18 juin à 15:00

Départ devant la forteresse , le samedi 18 juin à 15:00

Nous vous proposons une visite d’un des plus beaux villages de France Yèvre-le-Châtel. Une visite botanique pour découvrir comment le riche patrimoine historique est mis en valeur par une végétalisation en pied de façade qui offre un cadre de verdure et un fleurissement tout au long de l’année. À côté de l’église Saint-Lubin, une roseraie nommée “Guirlande Fleuri” vient d’être créée. Guirlande fleuri est la dernière obtention de Marcel Robichon, cette roseraie lui est dédiée. La visite comprend l’entrée dans la forteresse où sont installés des carrés médiévaux, vous pourrez y découvrir des plantes médicinales et tinctoriales. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. Dans le cadre du dispositif de prévention de la Covid-19, des mesures sont mises en place.

Départ devant la forteresse Yevre le Chatel, Yevre-la-ville

2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T17:00:00

