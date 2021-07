Mise en valeur de l’ancienne voie ferrée Voie Verte, 18 septembre 2021, Villemur-sur-Tarn.

Mise en valeur de l’ancienne voie ferrée

le samedi 18 septembre à Voie Verte

La section de chemin de fer de 43,5 km reliant Montauban (82) à Saint-Sulpice-la-Pointe (81) a longtemps représenté un pont indispensable entre les communes de notre territoire et entre ce dernier et les départements limitrophes du Tarn-et-Garonne et du Tarn. En effet, la ligne, ouverte en 1884, a permis le développement de l’économie locale, tant grâce au transport des marchandises qu’à celui des passagers. Si le service aux voyageurs a été abandonné dès 1938, celui des marchandises a perduré jusqu’en 1989. C’est pourquoi, lorsque la décision a été prise de démanteler la voie ferrée, il a semblé tout naturel de ne pas laisser ce patrimoine tomber dans l’oubli. En hommage à la place prépondérante qui fut la sienne durant plus d’un siècle, il a été décidé de transformer l’ancienne ligne de chemin de fer en Voie Verte, afin que les habitants du territoire se la réapproprient – à pieds, en vélos, en trottinette, en roller…-, permettant à cette ligne d’être à nouveau un pont entre nos territoires. En ces journées du « Patrimoine pour Tous » c’est donc tout naturellement que l’Office de Tourisme Val’Aïgo vous propose de mettre en valeur notre ancienne voie ferrée, transformée en patrimoine vert, par le biais de plusieurs animations gratuites tout au long de la matinée. Au menu : animations, ateliers, initiations sportives, dégustations. Puis, le soir, après avoir participé aux nombreuses autres animations proposées autour des divers bâtiments composant le patrimoine de Villemur, le public est invité à se rendre à la Halle Brusson, à partir de 19h, pour un marché gourmand convivial et une animation musicale. **Voici le programme :** – 10h – 12h : démonstration pêche sur les berges du Tarn (au niveau du parking), avec l’AAPPMA. Apéritif à partir de 11h. – 10h – 13h : initiation marche nordique (départ toutes les 30 min), Chemin de Lisar. – 10h -14h : initiation avec les équipements sportifs du Skate City Parc (Avenue Roosevelt) + deux sessions de cours de MixFit (HIT) à 10h30 et 11h30. – 11h : balade nature et découverte de la biodiversité avec Nature en Occitanie. (Consultez le site de l’Office du Tourisme pour le site de départ : [[https://tourisme-valaigo.fr](https://tourisme-valaigo.fr)](https://tourisme-valaigo.fr)). – 12h : inauguration et verre de l’amitié au skate Park, Avenue Roosevelt. – 14h – 19h30 : visite guidée, dédicace, concert (voir fiches dédiées sur ce site) – 19h : marché gourmand et animation musicale à la Halle Brusson, Avenue Winston Churchill. Et aussi : – dégustation de produits locaux, – atelier recyclage “La fabrique de vélos biscornus” avec l’association “Les Biffins Occitans”, Chemin de Lisar. – location de vélos vintages : rens. et résa : Office de Tourisme Val’Aïgo 05.34.27.97.40. Venez découvrir notre Voie Verte et prendre un bon bol d’air, pour un temps d’amusement, de dégustation et de partage !

Tout au long de la matinée, participez à diverses activités sur la Voie Verte et retrouvez-nous le soir, à partir de 19 h, à la Halle Brusson, pour un marché gourmand convivial en musique.

Voie Verte 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T23:00:00