Mise en service du moulin à vent et démonstrations de mouture Gignac

2022-04-17 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-18 17:00:00 17:00:00

Gignac Lot Gignac 0 EUR 0 3 Lo Patrimoni propose une mise au vent avec rotation du toit et les voiles déployées. Visite commentée et une démonstration de mouture, au moulin Pech des Oules.

L’écomusée “du grain à la farine sur le causse de Martel” sera ouvert. +33 6 89 44 72 46 lopatrimoni

Gignac

