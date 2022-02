mise en scène d’une collection botanique Jardin des Borderies les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos Catégories d’évènement: Chazé-sur-Argos

Maine-et-Loire

mise en scène d’une collection botanique Jardin des Borderies les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos, 4 juin 2022, Chazé-sur-Argos. mise en scène d’une collection botanique

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des Borderies les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos

En pleine nature, à proximité de l’Argos, dans un ancien parc avec des arbres centenaires, enchaînement de perspectives végétales en volume ouvrant successivement sur le paysage alentour, présentant plusieurs centaines de variétés botaniques d’arbres et d’arbustes à découvrir , rares ou peu fréquentes, plantées plus récemment. Il comprend aussi des bassins anciens (18eme siècle) alimentés par un réseau hydraulique depuis l’Argos, datant du 19eme siècle, un étang et des espaces ornés de sculptures contemporaines en pierre et en résine, ainsi qu’un ensemble constitué d’arbustes divers régulièrement modelés par une taille de fantaisie. Au détour de la promenade, on tombe sur une palmeraie. Ouverture exceptionnelle au public. conférence sur les modes de reproduction des plantes samedi en fin d’horaire de visite.

entrée 5 euros – gratuit pour les moins de 13 ans

mise en scène d’une collection botanique Jardin des Borderies les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos Les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chazé-sur-Argos, Maine-et-Loire Autres Lieu Jardin des Borderies les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos Adresse Les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos Ville Chazé-sur-Argos lieuville Jardin des Borderies les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos Departement Maine-et-Loire

Jardin des Borderies les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaze-sur-argos/

mise en scène d’une collection botanique Jardin des Borderies les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos 2022-06-04 was last modified: by mise en scène d’une collection botanique Jardin des Borderies les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos Jardin des Borderies les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos 4 juin 2022 Chazé-sur-Argos Jardin des Borderies les Borderies 49500 Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos

Chazé-sur-Argos Maine-et-Loire