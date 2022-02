Mise en sachets de graines Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Mise en sachets de graines Mortagne-au-Perche, 18 février 2022, Mortagne-au-Perche. Mise en sachets de graines Place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche

2022-02-18 17:00:00 – 2022-02-18 18:30:00 Place du Général de Gaulle Médiathèque

Mortagne-au-Perche Orne L’association Mortagne en transition avec la médiathèque de Mortagne, organisent un mise en sachets de graines. Venez participer afin d’alimenter le chariot de la grainothèque. Un moment d’échange, de partage, de rencontre… L’association Mortagne en transition avec la médiathèque de Mortagne, organisent un mise en sachets de graines. Venez participer afin d’alimenter le chariot de la grainothèque. Un moment d’échange, de partage, de rencontre… +33 2 33 85 35 75 https://mortagneentransition.wordpress.com/ L’association Mortagne en transition avec la médiathèque de Mortagne, organisent un mise en sachets de graines. Venez participer afin d’alimenter le chariot de la grainothèque. Un moment d’échange, de partage, de rencontre… Place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Place du Général de Gaulle Médiathèque Ville Mortagne-au-Perche lieuville Place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche Departement Orne

Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortagne-au-perche/

Mise en sachets de graines Mortagne-au-Perche 2022-02-18 was last modified: by Mise en sachets de graines Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 18 février 2022 Mortagne-au-Perche Orne

Mortagne-au-Perche Orne