Château de Glénay, le dimanche 19 septembre à 10:00

Projet culturel phare pour les Deux-Sèvres retenu par France Relance, la restitution à l’identique des toitures du château de Glénay a débuté au printemps 2021. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, ce chantier exceptionnel sera ouvert au public dès 10h : • Présentation du château et du chantier de reconstruction de la charpente et de la couverture de 1450, • Démonstration par les entreprises Asselin (charpente et menuiserie, Thouars, 79), Alain Coutant (couverture, Mauléon, 79) et Dagand Atlantique (maçonnerie, Bressols, 82) de construction d’une charpente, de taille d’ardoises et de taille de pierre. Les visiteurs pourront s’exercer aux techniques de construction traditionnelles. Ce chantier est suivi par le maître d’œuvre AEDIFICIO – M. Stéphane Berhault (Architecte du patrimoine). Le ministère de la Culture, via France Relance, participe au financement de cette opération. Pour en savoir plus : [https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine/Patrimoines-Architecture/Conservation-regionale-des-Monuments-historiques-CRMH/Monuments-historiques-en-travaux/Monument-historique-en-travaux-Le-chateau-de-Glenay-Deux-Sevres-PLAN-DE-RELANCE](https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine/Patrimoines-Architecture/Conservation-regionale-des-Monuments-historiques-CRMH/Monuments-historiques-en-travaux/Monument-historique-en-travaux-Le-chateau-de-Glenay-Deux-Sevres-PLAN-DE-RELANCE)

Pass sanitaire obligatoire.

Démonstration de techniques de construction traditionnelles.

Château de Glénay 13 route du Château, 79330 Glénay Glénay Encrué Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00