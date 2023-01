Mise en perce et dégustation de la bière « Fresh’Hop » Boissia Boissia Boissia Catégories d’Évènement: Boissia

Jura

Mise en perce et dégustation de la bière « Fresh'Hop » 1, rue de Bissia Pietelle Boissia Jura

2023-01-21 – 2023-01-21

Pietelle 1, rue de Bissia

Boissia

Jura Boissia Venez découvrir la mise en perse et dégustation de la bière en collaboration avec « La brasserie Hoptimalt » et « Essentiel Hop » ! Degustation accompagnée d’escargots chauds et flammekueches par « Les escargots de

Tremontagne » Samedi 21 janvier à 18h00 https://www.facebook.com/brasserie.hoptimalt Pietelle 1, rue de Bissia Boissia

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

