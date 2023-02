Mise en oreille Vézelay Catégories d’Évènement: Vézelay

Yonne

Mise en oreille, 15 février 2023, Vézelay . Mise en oreille Salle des fêtes Vézelay Yonne

2023-02-15 18:00:00 – 2023-03-11 Vézelay

Yonne EUR Chercheuse de musique traditionnelle sud-américaine, Mariana Delgadillo Espinoza met en lumière la richesse de cette musique aux influences multiples et sa réappropriation contemporaine àl’aune de son passionnant travail de recherche dans les archives de la ville de Sucre, en Bolivie. Vézelay

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Vézelay, Yonne Autres Lieu Vézelay Adresse Salle des fêtes Vézelay Yonne Ville Vézelay lieuville Vézelay Departement Yonne

Vézelay Vézelay Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vezelay /

Mise en oreille 2023-02-15 was last modified: by Mise en oreille Vézelay 15 février 2023 Salle des fêtes Vézelay Yonne Vézelay Yonne

Vézelay Yonne