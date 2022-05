Mise en oreille Vézelay Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Vézelay Yonne EUR Partez à la découverte des œuvres que vous allez écouter en concert, à l’aide de clefs d’écoute simples et d’exemples sonores à l’appui. Mise en oreille du concert nEsther présentée par Guy Gosselin musicologue Partez à la découverte des œuvres que vous allez écouter en concert, à l’aide de clefs d’écoute simples et d’exemples sonores à l’appui. Mise en oreille du concert nEsther présentée par Guy Gosselin musicologue Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay

