En guise d'ouverture, deux personnalités d'exception font voyager vos oreilles et vos papilles en Amérique du Sud, lieu de destination de ce premier week-end du festival ! Une

double rencontre savoureuse autour de Diana Baroni à la découverte des femmes du Nouveau Monde qui peuplent son imaginaire et de Marie-Dominique Bradford, œnologue, vice-présidente de l'association Women Do Wine, pour une dégustation de crus choisis d'outre-Atlantique.

