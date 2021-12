Quint-Fonsegrives Médiathèque Anne-Laure Arruebo Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Mise en musique d’extraits de romans Médiathèque Anne-Laure Arruebo Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**De 20h30 à 22h30 (ados et adultes) : Mise en musique d’extraits de vos romans préférés (sur inscription)** Un roman en lien avec le thème de l’amour vous a particulièrement marqué ? Venez en lire un extrait à la médiathèque ! Bertrand vous accueillera et vous guidera pour cette lecture. Joël Trolonge, intervenant du Salon musical, créera une ambiance musicale pour accompagner votre extrait de roman. Bertrand pourra également proposer une sélection de textes issus de grands classiques à ceux qui seraient venus les mains vides mais avec l’envie de lire ! Et comme le premier pas est toujours le plus difficile, pour lancer l’animation, Chloé lira un conte tibétain en Kamishibaï, mis en musique par Joël. Et à l’occasion de cette animation nocturne, vous pourrez emprunter des documents de nuit comme de jour ! Mise en musique d’extraits de vos romans préférés Médiathèque Anne-Laure Arruebo Rue des Coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

