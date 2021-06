Bernières-sur-Mer Église de la Nativité de Notre-Dame Bernières-sur-Mer, Calvados Mise en lumières et en musique en l’église de Bernières-sur-mer Église de la Nativité de Notre-Dame Bernières-sur-Mer Catégories d’évènement: Bernières-sur-Mer

Calvados

Mise en lumières et en musique en l'église de Bernières-sur-mer
Église de la Nativité de Notre-Dame, 18 septembre 2021, Bernières-sur-Mer.

Église de la Nativité de Notre-Dame, le samedi 18 septembre à 21:00

Illumination intérieure de l’église de la nativité de Notre-Dame. de 9h à minuit pour une immersion originale dans un lieu de culte. Esthétique et émotion apportées par la musique et les lumières sous les voûtes médiévales de cet édifice historique. Déambulation libre, commentaires à la demande par les membres de l’Association. Bernières, Site Patrimonial Remarquable Mille chandelles et un quintet de musiciens pour déambuler dans ce lieu historique classé MHe Église de la Nativité de Notre-Dame Rue du Général Leclerc, 14990 Bernières-sur-mer Bernières-sur-Mer Calvados

Dates et horaires:
2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T23:59:00

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T23:59:00

