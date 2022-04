Mise en lumières du riche patrimoine industriel de Livarot Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Mise en lumières du riche patrimoine industriel de Livarot Livarot-Pays-d’Auge, 21 mai 2022, Livarot-Pays-d'Auge. Mise en lumières du riche patrimoine industriel de Livarot Livarot-Pays-d’Auge

2022-05-21 – 2022-05-21

Livarot-Pays-d’Auge Calvados 19H: Conférence sur “la révolution industrielle à Livarot- fin du 19ème début du 20 ème siècle”. Les deux Georges : Georges Bisson (fromager), Georges Leroy (inventeur de la boîte à camembert.

20:30 : Balade commentée sur les lieux emblématiques de cette époque (ex : cité ouvrière, machine à vapeur, …).

21:45 : Projection sur le mur de la ‘Fabrique’ (devenue médiathèque) de cartes postales anciennes montrant Livarot et ses habitants à cette époque. 19H: Conférence sur “la révolution industrielle à Livarot- fin du 19ème début du 20 ème siècle”. Les deux Georges : Georges Bisson (fromager), Georges Leroy (inventeur de la boîte à camembert.

20:30 : Balade commentée sur les lieux emblématiques de… jaja.julien@hotmail.fr +33 6 26 77 55 09 19H: Conférence sur “la révolution industrielle à Livarot- fin du 19ème début du 20 ème siècle”. Les deux Georges : Georges Bisson (fromager), Georges Leroy (inventeur de la boîte à camembert.

20:30 : Balade commentée sur les lieux emblématiques de cette époque (ex : cité ouvrière, machine à vapeur, …).

21:45 : Projection sur le mur de la ‘Fabrique’ (devenue médiathèque) de cartes postales anciennes montrant Livarot et ses habitants à cette époque. Livarot-Pays-d’Auge

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Livarot-Pays-d'Auge Adresse Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Livarot-Pays-d'Auge Departement Calvados

Livarot-Pays-d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot-pays-dauge/

Mise en lumières du riche patrimoine industriel de Livarot Livarot-Pays-d’Auge 2022-05-21 was last modified: by Mise en lumières du riche patrimoine industriel de Livarot Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge 21 mai 2022 Calvados Livarot-Pays-d'Auge

Livarot-Pays-d'Auge Calvados