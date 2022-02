Mise en lumières des Jardins Biovès Jardins Biovès, 18 février 2022, Menton.

Mise en lumière de l’exposition des motifs d’agrumes dans les jardins Biovès et du Palais de l’Europe. Une balade nocturne dans les décors d’agrumes qui prennent, sous les éclairages artistiques, une dimension onirique. Dans l’obscurité, tout devient propice aux rêves, au mystère : les couleurs éclatent et acquièrent une nouvelle poésie. Un monde de lumières s’offre à l’imagination pour imprimer des souvenirs inoubliables. Un beau voyage à entreprendre sous le clair de lune de Menton. Rendez-vous les 18 et 25 février 2022 de 19h à 23h dans les jardins Biovès à Menton. **Infos Covid-19** Afin d’assurer la sécurité de toutes et tous, nous demandons aux spectateurs de respecter les gestes barrières et les recommandations sanitaires en vigueur au moment de la Fête du citron®. Port du masque obligatoire Pass sanitaire/vaccinal obligatoire dans les corsos, les lieux clos et les activités avec moyen de transport collectif.

Entrée Libre

MAGIE DES LUMIÈRES ET FÉÉRIE ÉTINCELANTE

Jardins Biovès avenue Boyer Menton Menton Alpes-Maritimes



