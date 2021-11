Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Mise en lumières de la collection Poèmes pour grandir Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mise en lumières de la collection Poèmes pour grandir Le Puy-en-Velay, 5 novembre 2021, Le Puy-en-Velay. Mise en lumières de la collection Poèmes pour grandir La Librairie Chat Perché 18 Rue Chaussade Le Puy-en-Velay

2021-11-05 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-05 La Librairie Chat Perché 18 Rue Chaussade

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay Lecture-rencontre avec Loïc Demey auteur de Lao du Placard, et rencontre avec les éditeurs de Cheyne autour de la collection. chat_perche@hotmail.com +33 4 71 09 25 70 http://www.chat-perche.net/ La Librairie Chat Perché 18 Rue Chaussade Le Puy-en-Velay

