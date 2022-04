Mise en lumière Musée de Saint-Dizier, 14 mai 2022 18:00, Saint-Dizier.

Nuit des musées Mise en lumière Musée de Saint-Dizier Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre, pas de réservation.

Mise en lumière de la vasque d’Hector Guimard par Julian Janeczko.

Dans la nuit, les oeuvres s’animent et se transforment. Grâce à la création de l’artiste Julian Janeczko, la vasque d’Hector Guimard prend vie, une mise en lumière de l’oeuvre à découvrir toute la soirée.

Depuis mi-février 2013, le musée de Saint-Dizier a rouvert ses portes au public après avoir bénéficié d’une véritable cure de jouvence. Il présente une sélection des plus beaux objets de ses collections dans les domaines de l’archéologie, de l’ornithologie et des fontes d’art.

http://www.ville-saintdizier.fr

Free entrance, no reservation. Saturday 14 May, 18:00

Since mid-February 2013, the museum of Saint-Dizier has reopened its doors to the public after having benefited from a real makeover. It presents a selection of the most beautiful objects in its collections in the fields of archaeology, ornithology and fonts of art.

Por la noche, las obras cobran vida y se transforman. Gracias a la creación del artista Julian Janeczko, la vasca de Hector Guimard cobra vida, una iluminación de la obra para descubrir toda la noche.

Entrada libre, sin reserva. Sábado 14 mayo, 18:00

17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, France 52100 Saint-Dizier Grand Est