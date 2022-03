Mise en lumière Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Dans la nuit, les oeuvres s’animent et se transforment. Grâce à la création de l’artiste Julian Janeczko, la vasque d’Hector Guimard prend vie, une mise en lumière de l’oeuvre à découvrir toute la soirée.

Entrée libre, pas de réservation.

Mise en lumière de la vasque d’Hector Guimard par Julian Janeczko. Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, France Saint-Dizier Haute-Marne

