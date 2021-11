Parné-sur-Roc Parné-sur-Roc Mayenne, Parné-sur-Roc MISE EN LUMIÈRE ET MARCHÉ DE NOËL À PARNÉ-SUR-ROC Parné-sur-Roc Parné-sur-Roc Catégories d’évènement: Mayenne

Parné-sur-Roc

MISE EN LUMIÈRE ET MARCHÉ DE NOËL À PARNÉ-SUR-ROC Parné-sur-Roc, 4 décembre 2021, Parné-sur-Roc. MISE EN LUMIÈRE ET MARCHÉ DE NOËL À PARNÉ-SUR-ROC Parné-sur-Roc

2021-12-04 18:30:00 – 2021-12-05 19:00:00

Parné-sur-Roc Mayenne Parné-sur-Roc La traditionnelle mise en lumière de Parné-sur-Roc, Petite Cité de Caractère aura lieu le samedi 04 décembre à 18h30 place de la mairie pour un moment convivial qui lance les festivités de fin d’année autour d’un chocolat ou d’un vin chaud offert par la municipalité et en présence du Père Noël. Suivra le dimanche 05 décembre après-midi (de 14h à 19h), un marché de noël à la salle des Chardonnerets, organisé par une toute récente association l’Association des Jeunes Parnéens (lycéennes qui ont démarré leur association courant 2021). MISE EN LUMIÈRE ET MARCHÉ DE NOËL mairie@parne-sur-roc.fr +33 2 43 98 01 57 http://www.parne-sur-roc.fr/ La traditionnelle mise en lumière de Parné-sur-Roc, Petite Cité de Caractère aura lieu le samedi 04 décembre à 18h30 place de la mairie pour un moment convivial qui lance les festivités de fin d’année autour d’un chocolat ou d’un vin chaud offert par la municipalité et en présence du Père Noël. Suivra le dimanche 05 décembre après-midi (de 14h à 19h), un marché de noël à la salle des Chardonnerets, organisé par une toute récente association l’Association des Jeunes Parnéens (lycéennes qui ont démarré leur association courant 2021). Parné-sur-Roc

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Parné-sur-Roc Autres Lieu Parné-sur-Roc Adresse Ville Parné-sur-Roc lieuville Parné-sur-Roc