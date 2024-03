Mise en lumière et en musique de la façade et du jardin Musée Victor Hugo Rives-en-Seine, samedi 18 mai 2024.

Mise en lumière et en musique de la façade et du jardin Dans le jardin : Visite musicale et étoilée Samedi 18 mai, 20h00 Musée Victor Hugo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Dans le jardin : Visite musicale et étoilée

Venez profiter d’une mise en lumière et en musique de la façade du musée et du jardin. Avec une scénographie romantique et lumineuse (installation de 200 lanternes avec bougies).

Musée Victor Hugo Quai Victor Hugo, Villequier, 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine 76490 Villequier Seine-Maritime Normandie 02 35 56 78 31 http://www.museevictorhugo.fr Dans cette ancienne maison d’armateur est évoquée la mémoire des Vacquerie et des Hugo, deux familles liées par la noyade tragique de Léopoldine, fille ainée de Victor Hugo, et de son mari, Charles Vacquerie.

© Musée Victor Hugo

©Mathieu-Deshayes_Departement-de-la-Seine-Maritime