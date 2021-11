La Bazouge-de-Chemeré La Bazouge-de-Chemeré LA BAZOUGE DE CHEMERE, Mayenne MISE EN LUMIÈRE DU BOURG La Bazouge-de-Chemeré La Bazouge-de-Chemeré Catégories d’évènement: LA BAZOUGE DE CHEMERE

Mayenne

MISE EN LUMIÈRE DU BOURG La Bazouge-de-Chemeré, 11 décembre 2021, La Bazouge-de-Chemeré. MISE EN LUMIÈRE DU BOURG La Bazouge-de-Chemeré

2021-12-11 18:30:00 – 2021-12-11

La Bazouge-de-Chemeré Mayenne La Bazouge-de-Chemeré Nous vous proposons un moment convivial à l’occasion de la mise en lumière du bourg ! Nous vous attendons nombreux ! Respect des mesures sanitaires en vigueur Le samedi 11 décembre, venez découvrir les lumières de Noël. +33 2 43 90 51 07 https://www.labazougedechemere.fr/ Nous vous proposons un moment convivial à l’occasion de la mise en lumière du bourg ! Nous vous attendons nombreux ! Respect des mesures sanitaires en vigueur La Bazouge-de-Chemeré

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: LA BAZOUGE DE CHEMERE, Mayenne Autres Lieu La Bazouge-de-Chemeré Adresse Ville La Bazouge-de-Chemeré lieuville La Bazouge-de-Chemeré