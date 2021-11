Valognes Valognes Manche, Valognes Mise en lumière de Valognes Valognes Valognes Catégories d’évènement: Manche

Valognes

Mise en lumière de Valognes Valognes, 26 novembre 2021, Valognes. Mise en lumière de Valognes Eglise Saint Malo 6 Pl. du Puits Artesien Valognes

2021-11-26 18:45:00 – 2021-11-26 Eglise Saint Malo 6 Pl. du Puits Artesien

Valognes Manche Pour le concert, l’Ensemble Orchestral de l’école municipale de musique accueille le chœur “Lux Aeterna”.

