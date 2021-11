Haguenau Haguenau Bas-Rhin, Haguenau Mise en lumière de la ville et lancement des festivités de Noël Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Mise en lumière de la ville et lancement des festivités de Noël Haguenau, 26 novembre 2021, Haguenau. Mise en lumière de la ville et lancement des festivités de Noël Haguenau

2021-11-26 17:00:00 – 2021-11-26

Haguenau Bas-Rhin Plongez dans la magie de Noël au centre ville de Haguenau !

Rendez-vous au pied du Grand Sapin pour un spectacle « perché » et pour assister à la mise en lumière du centre ville !

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville Haguenau