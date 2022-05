Mise en lumière de la cour d’honneur Le Castelet, 14 mai 2022 21:30, Toulouse.

Nuit des musées Mise en lumière de la cour d’honneur Le Castelet Samedi 14 mai, 21h30

Mise en lumière autour d'”Hypercube”

Pour la Nuit des Musées, le Castelet vous propose de découvrir l’installation monumentale “Hypercube” de l’atelier Deux Mille. Venez l’admirer sous un éclairage particulier…

Avec la Compagnie Millimétrée et Culture en Mouvement

Œuvre monumentale et exceptionnelle imaginée par l’architecte Jacques-Jean Esquié à la fin du XIXe siècle, la prison Saint-Michel est aujourd’hui partie intégrante du patrimoine toulousain : elle est le témoin de l’histoire vive d’un quartier, de personnalités, de toute une ville…

Hier partie administrative, aujourd’hui parcours mémoriel, le Castelet, inscrit au titre des Monuments historiques en 2011,

aborde des thématiques aussi variées que l’histoire de la prison est riche, tout ceci au cœur d’un bâtiment emblématique de la ville rose. Vous entrez dans l’un des

cœurs battant de Toulouse. Découvrez son histoire !

Métro Saint-Michel-Marcel-Langer (ligne B) / Bus L4 (Station Saint-Michel-Marcel-Langer)

Metro Saint-Michel-Marcel-Langer (line B) / Bus L4 (Saint-Michel-Marcel-Langer station) Saturday 14 May, 21:30

A monumental and exceptional work imagined by architect Jacques-Jean Esquié at the end of the 19th century, the Saint-Michel prison is today an integral part of Toulouse’s heritage: it bears witness to the vivid history of a neighbourhood, of personalities, of an entire city…

Yesterday, the administrative part, today a memorial route, the Castelet, inscribed under the title of Historical Monuments in 2011, addresses topics as varied as the history of the prison is rich, all this in the heart of an emblematic building of the pink city. You enter one of the beating hearts of Toulouse. Discover its history! hearing impairment

Para la Noche de los Museos, el Castelet le propone descubrir la instalación monumental “Hypercube” del taller Deux Mille. Ven a admirarlo bajo una luz particular… Con la Compañía Milímetro y Cultura en Movimiento

Sábado 14 mayo, 21:30

18 bis Grande Rue Saint-Michel, 31400 31400 Toulouse Occitanie