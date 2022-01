Mise en eau du Bassin de l’Arrieulat Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

Mise en eau du Bassin de l'Arrieulat Quartier de l'Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-06-04 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-04 16:00:00 16:00:00 Quartier de l'Arrieulat ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Programme de la journée à titre indicatif

9h00 : nettoyage du Bassin avant remise en eau

12h30 pique-nique et grillades offert aux participants

14h : ateliers sur la biodiversité

Merci de vous inscrire en mairie ou par téléphone au 05 62 97 22 66 Quartier de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

