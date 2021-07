Aix-en-Provence Forum culturel Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Mise en doigts, Version de l’Amen Forum culturel Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Forum culturel, le jeudi 29 juillet à 19:00

Une rencontre entre deux générations de pianistes fascinants. Eric Le Sage, Paul Meyer, Emmanuel Pahud et leurs amis apprécient particulièrement l’acoustique incomparable de l’Auditorium Campra du Conservatoire à Rayonnement Régional «Darius-Milhaud» d’Aix-en-Provence. Il s’agit d’un endroit idéal pour les enregistrements et les concerts, autant qu’un lieu essentiel de la pédagogie musicale dans le Sud. Nous sommes heureux d’y installer au fil des années une collaboration pédagogique et artistique. Pas d’enregistrement cette année, mais le fameux concert sous forme de « mise en doigts » à Aix, une tradition déjà pour notre festival. Francis Poulenc (1899-1963) Sonate pour 2 pianos (1953) Franz Schubert (1797-1828) D.823 Andantino varié Frank Braley piano Eric Le Sage piano Olivier Messiaen (1908-1992) Visions de l’Amen (1943) pour 2 pianos Duo Petrouchka Alexandre Chenorkian piano Melvil Chapoutot piano

20 / 10€ / gratuit pour les – de 20 ans

♫♫♫ Forum culturel 380, avenue Wolfgang Amadeus Mozart 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône

2021-07-29T19:00:00 2021-07-29T21:00:00

