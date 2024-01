Mise en chauffe du four à Pain Escale Pain Le Stade La Hague, samedi 18 mai 2024.

Mise en chauffe du four à Pain Escale Pain Le Stade La Hague Manche

Allumage du four à pain à 14h30.

Cuisson des pizzas vers 17h puis du pain vers 17h15.

Cuisson des viandes et teurgoules vers 18h.

Vous pouvez venir préparer sur place ou apporter vos plats aux heures définis avec 15 min d’avance.

Récupération des viandes et teurgoules le lendemain à 11h.

Suggestions Cuisson de bourdelots ou de betteraves enveloppées dans du papier alu.

Le Stade Jobourg

La Hague 50440 Manche Normandie jplecouvey.jobourg@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:30:00

fin : 2024-05-18 18:30:00



L’événement Mise en chauffe du four à Pain Escale Pain La Hague a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Cotentin La Hague