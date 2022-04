Misé Babilha Marseille 5e Arrondissement, 6 mai 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Misé Babilha Ostau dau Pais Marselhés 18 Rue De l’Olivier Marseille 5e Arrondissement

2022-05-06 20:30:00

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

Un choeur de femmes. En polyphonies, a capella, en occitan, à Marseille.

On répète dans nos cuisines et on va chanter partout où l’on nous invite. Préférence pour l’acoustique, les petits lieux, les bonnes oreilles, et partager à boire et à manger. Amateures toujours, mais exigeantes. C’est à Marseille que l’on s’est rencontrées, Rodín nous accompagne depuis 2006. Nous chantons ses arrangements sur des textes traditionnels (fruits de collectage) et ses créations.



Des chansons de femmes, qui aiment, pleurent, dansent, protestent et ne s’en laissent pas conter.

Voici venir le moi de mai, rien de mieux pour écouter la formation vocale marseillaise Misé Babilha.

https://www.facebook.com/ostaudaupaismarselhes/events

Ostau dau Pais Marselhés 18 Rue De l’Olivier Marseille 5e Arrondissement

